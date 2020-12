Stefan Bartel startete seine berufliche Karriere als Diplom-Ingenieur. Seit mehr als 30 Jahren beschäftigt er sich als Trainer, Moderator und Redner mit der spannenden Frage: Wie nehme ich erfolgreich Einfluss auf Menschen, wie berühre, inspiriere und bewege ich Andere? Er verbindet die Themen Führung und Arbeitssicherheit und unterstützt so Unternehmen bei der Weiterentwicklung ihrer Kultur.

Neben seiner Tätigkeit als Lehrbeauftragter an verschiedenen Hochschulen und Akademien ist er erfolgreicher Buchautor. In der STEFAN BARTEL ACADEMY bietet er sein fundiertes Wissen einer breiten Öffentlichkeit an und bildet zertifizierte Safety Culture Manager® aus.