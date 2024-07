Nikolai Skatchkov beschäftigt sich als Mitgründer und CEO von Circula seit Jahren mit Finanzen rund um Mitarbeitende. Das Software-as-a-Service Fintech mit Sitz in Berlin entwickelt eine Plattform für Mitarbeiterausgaben aller Art, die erstmalig voll-digitale Abrechnungen von Spesen, digitale Employee Benefits sowie eine intelligente Firmenkreditkarte in einem Produkt vereint. Dabei ist die Circula Software auf eine nahtlose Einbettung in Buchhaltungsprozesse optimiert und konform mit europäischen Steuerstandards. Zu den 1.700 Kunden (Stand Februar 2024) von Circula gehören unter anderem DATEV, Ebner Stolz, DFL, McMakler, ABOUT YOU und Orthomol.





Über Circula

Circula ist eine Plattform für Mitarbeiterausgaben aller Art: Reisekosten, Spesen, Kreditkarten und Mitarbeiter-Benefits. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Finanz- und Lohnbuchhaltung zu vereinfachen und gleichzeitig die Rechtskonformität durch intelligente Automatisierungen sicherzustellen – damit Mitarbeitende ihre bestmögliche Arbeit leisten können und sich nicht lange mit administrativen Aufgaben beschäftigen müssen.

Auf diese Weise ebnet Circula den Weg für eine mitarbeiterzentrierte Zukunft rund um alltägliche Geschäftsprozesse in modernen Unternehmen. Dieser Leitsatz hat Circula Anerkennung als Branchenführer u.a. durch die Bewertungsplattformen G2 und Capterra eingebracht.

Circula, mit Hauptsitz in Berlin, ist eine führende Expense-Management-Lösung für mittelständische, europäische Unternehmen wie About You, DATEV, Deutsche Fußball Liga, Noerr, McMakler und Securitas. Heute nutzen mehr als 150.000 Beschäftigte Circula. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat bis heute über 25 Millionen US-Dollar an Risikokapital erworben.