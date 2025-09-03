Daniel Schulteis ist seit 2021 als Key Account Manager bei INFORM tätig. Sein Schwerpunkt liegt auf dem Thema Inventur-Management und den vielfältigen Möglichkeiten, die jährliche Bestandsaufnahme zu optimieren.

Dabei unterstützt er Unternehmen dabei, Inventurprozesse effizienter, ressourcenschonender und stressfreier zu gestalten. Als ausgewiesener Experte für Stichprobeninventur bringt er praxisnahe Ansätze in die Beratung ein.

Sein Know-how verbindet tiefes Prozessverständnis mit einem klaren Blick für die Herausforderungen in der Unternehmenspraxis. Die Lösungen, die er vertritt, sind branchenübergreifend einsetzbar und bieten Unternehmen jeder Größe einen direkten Mehrwert.

Vor seiner Zeit bei INFORM sammelte er langjährige Erfahrung in der Kundenbetreuung und im Vertrieb beratungsintensiver Softwarelösungen, unter anderem bei der VEDA GmbH.

Über die INFORM GmbH

INFORM entwickelt Software zur Optimierung von Geschäftsprozessen mittels künstlicher Intelligenz (KI) und fortschrittlicher Mathematik des Operations Research. Das 1969 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Aachen fördert in verschiedenen Branchen die nachhaltige Wertschöpfung durch optimierte Entscheidungsfindung. Die Softwarelösungen sind auf branchenspezifische Anforderungen zugeschnitten und helfen über 1.000 aktiven Kunden weltweit, resilienter und nachhaltig erfolgreicher zu wirtschaften. Sie kommen in vielen verschiedenen Branchen zum Einsatz, darunter Automobil, Finanzwesen, Großhandel, Logistik, Luftfahrt, Industrie, Transport und Telekommunikation. Das Unternehmen setzt sich für ethische KI-Praktiken sowie nachhaltige Kundenbeziehungen ein und konzentriert sich zunehmend auf Cloud-basierte Lösungen.