Sebastian Wurzberger berät als Rechtsanwalt vornehmlich in den Bereichen Compliance und Gesellschaftsrecht. Seine Tätigkeitsschwerpunkte umfassen u.a. die Implementierung, den Betrieb und die Optimierung von Compliance-Management-Systemen sowie die rechtliche Begleitung von Compliance Audits und forensischen Sonderuntersuchungen.

Er hat in Jena, Tübingen, Speyer, Exeter und Melbourne studiert. Er ist Lehrbeauftragter für das Fach „Compliance“ an der SRH Hochschule Heidelberg und hält regelmäßig Seminare zu Compliance-relevanten Themen.

Sebastian Wurzberger lebt in Frankfurt am Main. In seiner Freizeit kocht er gerne oder bereist andere Länder, um neue Kulturen und Menschen kennenzulernen.