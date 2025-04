Laura Fritzmann ist dual Studierende des Bachelor-Studiengangs Gesundheitsmanagement an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG). Den betrieblichen Teil ihres dualen Studiums absolviert sie an der BSA-Akademie. Dort erlangte sie bereits wertvolle praktische Erfahrung im Bereich Unternehmenskommunikation, wo sie u. a. in die Organisation und Durchführung von Fachkongressen und -messen eingebunden war. Privat ist sie leidenschaftliche Sportlerin und engagiert sich seit mehreren Jahren aktiv in einem regionalen Leichtathletik- sowie Badminton-Verein. Um ihr Qualifikationsportfolio zu erweitern, ist sie gegenwärtig im Fachbereich Gesundheitsförderung der BSA-Akademie tätig.