Alexander Hug

Alexander Hug

Leiter Zuschüsse, FinMatch AG

Info

Alexander Hug ist seit Mai 2023 als Leiter Zuschüsse bei der FinMatch AG in Stuttgart tätig. Vor seinem jetzigen Posten verbrachte er sechs Jahre als Senior Consultant, spezialisiert auf Förderberatungen in den Bereichen Innovation, Energieeffizienz und Digitalisierung.

Zwischen 2013 und 2016 absolvierte er seinen Bachelor of Arts in Technical Management an der DHBW Villingen-Schwenningen. Die Ausbildung legte den Grundstein für seine erfolgreiche Karriere in der Beratungsbranche. Von der strategischen Planung bis hin zur Implementierung von Lösungen, die sowohl effizient als auch innovativ sind, ist Alexander Hug der richtige Experte im Bereich Fördermittel und Zuschüsse. Sein Engagement und seine Führungsfähigkeiten tragen entscheidend dazu bei, dass die FinMatch AG weiterhin an der Spitze der Branche steht.

Themen

Liquidität

Fördermittel

Finanzen

4 Artikel von diesem Autor

Fördermittel-Radar für Unternehmen
News 06.02.2026 Neuerungen und Änderungen

Fördermittel unterliegen einem stetigen Wandel, und es ist wichtig, über aktuelle Änderungen informiert zu sein, um die praktikabelsten und rentabelsten Möglichkeiten für Projekte und Initiativen umfangreich zu nutzen. Im Fördermittel-Radar finden Sie die wichtigsten Neuerungen und Änderungen der verschiedenen Förderprogramme. Der Fördermittel-Radar wird kontinuierlich ausgebaut.

mehr
no-content
Corona-Finanzhilfen: Die wichtigsten Programme und Antragsvoraussetzungen im Überblick
News 23.02.2022 Finanzhilfen (19. Update)

Zu den Corona-Finanzhilfen ergeben sich für die Empfangsberechtigten viele Fragen. Hier finden Sie einen Überblick über die aktuellen Programme und die Voraussetzungen zur Antragstellung.

mehr
no-content
Soforthilfe von Bund und Länder zur Unwetterkatastrophe
News 27.07.2021 Finanzhilfen

Der Bund stellt eine Soforthilfe von insgesamt 200 Millionen EUR für die von der Hochwasser-Katastrophe betroffenen Regionen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen bereit. Die Summe soll zwischen Bund und Ländern aufgeteilt werden. Alle Einzelheiten im Überblick.

mehr
no-content
Steuerliche Forschungsförderung wird auf bis zu 1 Mio. EUR pro Unternehmen erhöht
News 24.07.2020 Konjunkturpaket (1. Update)

Seit dem 1.1.2020 ist das Gesetz zur steuerlichen Forschungsförderung in Kraft. Deutsche Unternehmen erhalten danach bis zu 500.000 EUR Förderung. Förderfähig sind Vorhaben im Bereich der Grundlagenforschung, der industriellen Forschung und der experimentellen Entwicklung. Im Rahmen des Konjunkturpakets vom 3.6.2020 wurde dieser Betrag auf 1 Mio. EUR erhöht.

mehr
no-content