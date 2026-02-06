Info

Alexander Hug ist seit Mai 2023 als Leiter Zuschüsse bei der FinMatch AG in Stuttgart tätig. Vor seinem jetzigen Posten verbrachte er sechs Jahre als Senior Consultant, spezialisiert auf Förderberatungen in den Bereichen Innovation, Energieeffizienz und Digitalisierung.

Zwischen 2013 und 2016 absolvierte er seinen Bachelor of Arts in Technical Management an der DHBW Villingen-Schwenningen. Die Ausbildung legte den Grundstein für seine erfolgreiche Karriere in der Beratungsbranche. Von der strategischen Planung bis hin zur Implementierung von Lösungen, die sowohl effizient als auch innovativ sind, ist Alexander Hug der richtige Experte im Bereich Fördermittel und Zuschüsse. Sein Engagement und seine Führungsfähigkeiten tragen entscheidend dazu bei, dass die FinMatch AG weiterhin an der Spitze der Branche steht.