"Taxulting" begleitet Steuerkanzleien durch den Wandel

Die Steuerberatung ist auf dem Weg in die Zukunft. "Taxulting" geht weiterhin voraus und berichtet als neuer Bestandteil von haufe.de/steuern über alle Aspekte der Transformation.

Steuerkanzleien befinden sich in einem Ökosystem, das sich in der jüngeren Vergangenheit dramatisch verändert hat (Stichworte: Digitalisierung, Corona-Pandemie, Fachkräftemangel). In Zukunft werden rasant ablaufende Entwicklungen, wie etwa die jüngsten Fortschritte auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, immer wieder für neue Geschäftschancen, Formen der Zusammenarbeit, Wege der Führung und organisatorische Herausforderungen sorgen.

Hier finden Sie "Taxulting" ab sofort

In diesem Umfeld hat das Portal "Taxulting" seinen Lesern bisher als zuverlässiger Impuls- und Ratgeber Orientierung gegeben. Das wird auch in Zukunft so sein, denn "Taxulting" führt diese Aufgabe unter der neuen URL www.haufe.de/steuern/taxulting fort und ersetzt im Haufe Portal Steuern die bisherige Rubrik "Kanzlei & Co.". Damit finden Sie ab sofort alle wichtigen aktuellen Informationen von Haufe für Steuerexperten und -kanzleien unter dem gemeinsamen Dach www.haufe.de/steuern.

Wandel der Steuerbranche

"Taxulting" bietet Ihnen u. a. Berichte, Interviews und Reportagen - immer mit dem Anspruch, eine konstruktive Inspiration für die Expertinnen und Experten der Steuerbranche vermitteln zu können. Das Augenmerk liegt besonders auf dem Wandel der Steuerbranche:

Welche Technologien geben den Ton an?

Wie arbeitet die Kanzlei der Zukunft?

Aber vor allem: Was machen all diese Veränderung mit den Menschen, die sich täglich mit Steuerfragen auseinandersetzen?

Tipp: Abonnieren Sie unseren Newsletter Taxulting, damit Sie keine Informationen aus diesem Bereich verpassen.

Neue Rubrik "Steuerwissen & Tipps"

Neu im Haufe Portal Steuern ist außerdem unsere Rubrik "Steuerwissen &Tipps" ( www.haufe.de/steuern/steuerwissen-tipps). Hier bündeln wir rein steuerrechtliche Informationen, wie Gestaltungs-Tipps, Rechtbehelfsempfehlungen und Überblicksbeiträge zu aktuellen steuerrechtlichen Aspekten.

Nichts geändert hat sich dagegen bei den Rubriken Rechtsprechung, Gesetzgebung & Politik, Finanzverwaltung. Diese finden Sie an gewohnter Stelle.

Tipp: Sämtliche News, die auf dem Haufe Portal Steuern erscheinen (inkl. Taxulting), enthält unser Newsletter Steuern.