Stefan Ganzke studierte an der Bergischen Universität Wuppertal Sicherheitstechnik und arbeitete anschließend rund zehn Jahre in der chemischen Industrie als Sicherheitsingenieur und Head of Health, Safety & Environment. Heute ist er Geschäftsführer der WandelWerker Consulting GmbH, dem deutschen Marktführer für die systemische Weiterentwicklung von betrieblichen Sicherheits- und somit auch Unternehmenskulturen. Gemeinsam mit seinem Team unterstützt er mittelständische Unternehmen und Konzerne in Deutschland und Europa dabei, sichere Aktivitäten zu stärken und Arbeitsunfälle sowie unsichere Situationen nachhaltig zu reduzieren.