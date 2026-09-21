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Leif Peterson ist Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht und Partner in der Hamburger Immobilienrechtskanzlei Breiholdt Voscherau Rechtsanwälte Partnerschaft mbB. Seit 2021 leitet er die Wettbewerbshotline des IVD Bundesverbands.

Er berät Mitglieder im IVD Nord e.V. im Immobilienrecht, hat Lehraufträge an der Europäischen Immobilienakademie (EIA), der Northern Business School (NBS) sowie der Hochschule Wismar und ist als Referent für Wettbewerbs-, Miet-, Makler- und Wohnungseigentumsrecht unter anderem für den IVD und die Deutsche Immobilien-Akademie (DIA) tätig.