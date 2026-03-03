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Karsten Mitzinnek

Berater für Entwicklung von KI-Anwendungen, KI Schulungen

Info

Karsten Mitzinnek hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen von der Einordnung bis zur Umsetzung von KI zu begleiten und beraten. Dafür greift er auf 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Digitalisierung, Unternehmensberatung und Change-Management zurück. Mit einem Team aus 18 Trainern führt er hunderte KI-Schulungen pro Jahr durch, von Grundlagen über Vertiefungskurse bis zur zertifizierten Weiterbildung zum „KI-Consultant“.


Doch nicht nur in seinen selbst gegründeten Firmen gibt er sein Wissen weiter – nebenher ist Karsten Mitzinnek Hochschuldozent für KI an der INU in Köln.

Themen

Buchhaltung

Finance

Künstliche Intelligenz (KI)

3 Artikel von diesem Autor

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Die deutschen Finanzabteilungen steuern auf einen massiven Engpass zu. Aktuelle Daten zeigen tausende unbesetzte Stellen im Rechnungswesen und Controlling. Unternehmen, die ihre Finance-Vakanzen nicht füllen, verlieren ihre Steuerungsfähigkeit. Abschlüsse verzögern sich, Cashflow-Analysen fehlen, strategische Entscheidungen basieren auf Bauchgefühl statt Daten.

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Die Diskussion um KI in der Finanzbranche ist oft emotional aufgeladen, aber die Faktenlage für 2026 ist klar: Wir erleben keinen Ersatz, sondern eine erzwungene Evolution. Während Automatisierung die Datenerfassung übernimmt, reißt der demografische Wandel Lücken, die ohne Technologie nicht mehr zu schließen sind. Unternehmen finden kaum noch qualifiziertes Personal für ihre Finanzabteilungen. 

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Stellen Sie sich vor, es ist Monatsabschluss. Anstatt dass Ihr Team unter Bergen von Rechnungen begraben ist, manuelle Daten abtippt und Freigaben hinterherjagt, läuft der Prozess leise und präzise im Hintergrund ab. Klingt nach Zukunftsmusik? Nein, das ist die Realität der automatisierten Buchhaltung mit Künstlicher Intelligenz (KI).

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