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Karsten Mitzinnek hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen von der Einordnung bis zur Umsetzung von KI zu begleiten und beraten. Dafür greift er auf 25 Jahre Erfahrung in den Bereichen Digitalisierung, Unternehmensberatung und Change-Management zurück. Mit einem Team aus 18 Trainern führt er hunderte KI-Schulungen pro Jahr durch, von Grundlagen über Vertiefungskurse bis zur zertifizierten Weiterbildung zum „KI-Consultant“.





Doch nicht nur in seinen selbst gegründeten Firmen gibt er sein Wissen weiter – nebenher ist Karsten Mitzinnek Hochschuldozent für KI an der INU in Köln.