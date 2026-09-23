Weichelt, Carsten - Thema online (ecosio)

Carsten Jan Weichelt

Senior Content & Localisation Manager mit Fokus auf E-Invoicing bei ecosio

Info

Carsten Weichelt ist Senior Content & Localisation Manager bei ecosio. In dieser Rolle beschäftigt er sich mit regulatorischen und technologischen Entwicklungen rund um E-Invoicing, EDI und die Digitalisierung internationaler B2B-Prozesse. Sein Schwerpunkt liegt auf der verständlichen Aufbereitung komplexer Themen und der Frage, welche praktischen Auswirkungen neue Vorgaben zur elektronischen Rechnungsstellung auf Unternehmen haben.

Über ecosio

ecosio unterstützt international tätige Unternehmen bei der Automatisierung ihrer B2B-Prozesse sowie bei der Umsetzung globaler E-Invoicing- und Compliance-Anforderungen. Die Lösungen von ecosio ermöglichen den sicheren und automatisierten Austausch elektronischer Geschäftsdokumente und die Anbindung an bestehende ERP-Systeme.

Themen

Elektronische Rechnung

Umsatzsteuer

Rechnung

1 Artikel von diesem Autor

E-Rechnung 2027: worauf es für Finanzverantwortliche ankommt
Tastaur tippen
News 23.09.2026 Elektronische Rechnung

Ab 2027 müssen viele Unternehmen E-Rechnungen verpflichtend ausstellen, sodass das Thema für Finanzabteilungen zunehmend an Bedeutung gewinnt. Ob dafür ein großes Projekt nötig ist oder wenige Anpassungen genügen, hängt von den geltenden Fristen, der Formatwahl und der eigenen Systemlandschaft ab. 

mehr
no-content