Carsten Jan Weichelt

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Carsten Weichelt ist Senior Content & Localisation Manager bei ecosio. In dieser Rolle beschäftigt er sich mit regulatorischen und technologischen Entwicklungen rund um E-Invoicing, EDI und die Digitalisierung internationaler B2B-Prozesse. Sein Schwerpunkt liegt auf der verständlichen Aufbereitung komplexer Themen und der Frage, welche praktischen Auswirkungen neue Vorgaben zur elektronischen Rechnungsstellung auf Unternehmen haben.

Über ecosio

ecosio unterstützt international tätige Unternehmen bei der Automatisierung ihrer B2B-Prozesse sowie bei der Umsetzung globaler E-Invoicing- und Compliance-Anforderungen. Die Lösungen von ecosio ermöglichen den sicheren und automatisierten Austausch elektronischer Geschäftsdokumente und die Anbindung an bestehende ERP-Systeme.