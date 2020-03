Onboarding in der Steuerkanzlei: So kommen neue Mitarbeiter gut an

Bild: Alexander Filonchik on Unsplash

Trendbericht 25.07.2019 Recruiting & Onboarding Gutes Onboarding macht sich bezahlt. Denn besser integrierte Mitarbeiter, die schneller vollständig einsatzfähig sind, fühlen sich stärker mit dem Unternehmen verbunden und binden sich langfristiger. So kann auch die Steuerkanzlei effizienter von neuen Fachkräften profitieren.mehr