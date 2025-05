Yamila Betz ist studierte Human- und Molekularbiologin (M. Sc.). Nach mehreren Jahren Berufserfahrung in der akademischen Forschung und Lehre im Bereich der Biochemie ist sie seit 2020 an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG) sowie an der BSA-Akademie tätig. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Dozentin im Fachbereich Ernährung liegt ihr Fokus auf den biochemischen Grundlagen der Ernährung sowie auf physiologischen und pathophysiologischen Aspekten des Stoffwechsels. Neben ihrer Dozententätigkeit ist sie Fachautorin von Studienbriefen und schreibt für verschiedene Fachzeitschriften.