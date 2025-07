Kristin Bost ist BGM-Referentin in einem weltweit aktiven Technologiekonzern, freiberufliche Mitarbeiterin und Dozentin an der DHfPG und BSA-Akademie sowie Fachautorin im BGM. Zuvor arbeitete sie mehrere Jahre in einem deutschlandweit tätigen BGM-Beratungsunternehmen. Durch die aktive Begleitung und Betreuung von BGM-Projekten in verschiedenen namhaften Unternehmen sowie ihre aktuelle Rolle als BGM-Referentin in einem Konzern verfügt die studierte Gesundheitsmanagerin (Master of Arts) über umfassende Praxiserfahrung, insbesondere beim Aufbau eines strategischen BGM, bei der Koordination und Umsetzung nachhaltiger Programme sowie bei der Gestaltung gesundheitsförderlicher Arbeitsbedingungen.