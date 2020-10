Fabian Walter hat 2019 an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg den Taxmaster abgeschlossen. In seiner Masterarbeit hat er sich mit der steuerlichen Bewertung von Daten auseinandergesetzt.

Er betreibt seit diesem Jahr mit seinem Kanal @steuerfabi den größten Social-Media-Kanal für Deutsches Steuerrecht auf der Plattform TikTok.

Er wurde von TikTok als Official Creator im Programm #LernenMitTikTok ausgewählt. Das Soziale Netzwerk investiert hierbei in Deutschland rund 4,5 Millionen Euro in die Förderung von Creator*innen, die lehrreiche Kurzvideos erstellen.

Hauptberuflich ist Fabian Walter bei der Haufe Group als Editorial Manager Tax angestellt und für die inhaltliche und konzeptionelle Wissensaufbereitung für Steuerberater verantwortlich.