Andra Riehl studierte Ernährungswissenschaften an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Nach ihrem Studium war sie am Institut für Ernährungswissenschaft als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Lehre beschäftigt. Darüber hinaus arbeitete sie als Autorin und Lektorin in einem Wissenschaftsverlag und war zudem in der Ernährungsberatung tätig. Ihre fachlichen Schwerpunkte liegen bei den gesundheitlichen Konsequenzen unserer modernen Ernährungs- und Lebensstilbedingungen, wozu u. a. Erkrankungen wie Adipositas, Nichtalkoholische Fettlebererkrankung und Typ-2-Diabetes-Mellitus gehören. Seit 2015 ist Andra Riehl als Dozentin, Autorin und Tutorin für die Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement Saarbrücken sowie die BSA Akademie im Fachbereich Ernährung tätig.