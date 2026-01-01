Info

Dr. Markus Rose ist seit Juni 2021 Partner bei Deloitte Deutschland. Er hat über 20 Jahre Berufserfahrung sowohl im Beratungsgeschäft bei einer internationalen Top-Tier Strategieberatung als auch in der Finanzindustrie.

Seine Expertise umfasst die Bereiche wertbasierte Gesamtbanksteuerung (VBM), Strategische Planung und Performance Management ebenso wie Transfer Pricing (TP). Im TP Bereich führte Dr. Markus Rose über viele Jahre ein globales TP- und Finance-Team mit mehr als 200 Mitarbeitern. Dr. Markus Rose hat umfangreiche Erfahrung bei der Optimierung der End-to-End-TP-Prozesse in den Bereichen Finanzen, Steuern und in den Geschäftsbereichen, ebenso wie bei dem Aufbau moderner Governance- und Kontrollprozesse. Seine Erfahrung umfasst auch die intensive Interaktionen mit internen und externen Prüfern und Aufsichtsbehörden im Rahmen von Steuer-, TP- und Finanzprüfungen in verschiedenen Ländern.



