TOP 1: Was für und gegen das Homeoffice spricht. Dass Mitarbeiter ihre Arbeit von zu Hause aus erledigen, ist in Deutschland immer noch selten. Viele Chefs haben Bedenken bei diesem Arbeitsmodell. Gründe dafür und dagegen im Check. > Mehr

TOP 2: So führen Sie ein Gesundheitsmanagement ein. Die Einführung eines Betrieblichen Gesundheitsmanagements (BGM) erfolgt am besten in 6 Phasen. Diese strategische und schrittweise Herangehensweise ist wirkungsvoller als einzelne, unkoordinierte Maßnahmen zur Förderung der Mitarbeitergesundheit. > Mehr

TOP 3: Gerechte Löhne. Seit diesem Jahr müssen Firmen ihren Arbeitnehmern verraten, wie viel ihre Kollegen für die gleiche Arbeit verdienen. Doch viele Unternehmen wissen nicht einmal, ob das Gesetz für sie überhaupt gilt. > Mehr

TOP 4: Roboter schaffen mehr Jobs, als sie vernichten. Bringen intelligente Maschinen den Menschen massenhaft um Lohn und Brot? Eine neue Studie im Auftrag des Forschungsministeriums kommt zu einem anderen Schluss. > Mehr

TOP 5: Fabrik der Zukunft. Noch vernetzter, noch intelligenter: Die Fabrik der Zukunft wird smart. Doch damit könnte der Standort Deutschland an Bedeutung verlieren. > Mehr

TOP 6: China bahnt sich den Weg. Die neue Seidenstraße macht den Weg frei für die ökonomische Supermacht China. Peking hat eine milliardenschwere Logistik-Offensive gestartet. > Mehr

TOP 7: Werbung ist zu 90 Prozent Blödsinn. Die digitalen Medien sollten die Werbung wirksamer machen – und erreichen das Gegenteil. Die Lösung des Problems ist simpel. Es bedeutet eine Rückbesinnung. > Mehr

TOP 8: Ist die Zeit der Kryptowährungen schon vorbei? So hoch geflogen und so tief gefallen – Bitcoin-Millionäre erleben gerade, wie sich Träume auflösen. Müssen Anleger Bitcoin und Kryptos schon beerdigen, oder gibt es noch Chancen bei den neuen Geschäftsmodellen? > Mehr

TOP 9: Digital-Atlas. Den Mangel an digitalen Kompetenzen sehen Unternehmen in Deutschland als größtes Hindernis für die Digitalisierung. Das ist ein Ergebnis des "Digital-Atlas Deutschland". > Mehr

TOP 10: Infografik der Woche. Wie gut schlagen sich die Recruiter der deutschen Unternehmen? Ist der Fachkräftemangel tatsächlich hausgemacht oder sind die Recruiting-Abteilungen gut aufgestellt? Zwei Untersuchungen geben Aufschluss. > Mehr