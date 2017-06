01.06.2017 | Die Welt der Wirtschaft

Die Top 10 Business News. Heute unter anderem: So ticken die Führungskräfte der Zukunft. Die Führungskräfte der Zukunft setzen auf Transparenz – aber in Maßen, zeigt eine aktuelle Studie. Und: 3 Tipps für gute Stimmung im Team. Sie fordern von sich und Ihren Mitarbeitern Spitzenleistungen? Dann sollten Sie etwas für die gute Stimmung im Team tun.

TOP 1: So ticken die Führungskräfte der Zukunft. Die Führungskräfte der Zukunft setzen auf Transparenz – aber in Maßen, zeigt eine aktuelle Studie. So kontrollieren sie etwa genau, welche Informationen sie im Internet von sich preisgeben. > Mehr

TOP 2: 3 Tipps für gute Stimmung im Team. Sie fordern von sich und Ihren Mitarbeitern Spitzenleistungen? Dann sollten Sie etwas für die gute Stimmung im Team tun. Mit diesen drei Tipps lässt sich eine positive Einstellung lernen. > Mehr

TOP 3: Chef? Nein danke! Immer weniger Menschen haben Lust auf Führungspositionen. Was muss ein Führungsjob heute bieten, damit er keine Platzhalter, sondern echte Führungskräfte anzieht? > Mehr

TOP 4: Was agile Unternehmen ausmacht. Welche Rahmenbedingungen und Faktoren Agilität in einem Unternehmen fördern und welche sie eher behindern können, zeigt eine Studie der Hochschule Pforzheim. > Mehr

TOP 5: Die zwölf Supertrends der Zukunft. Die Bank Credit Suisse hat zwölf technische und ökonomische Supertrends ermittelt. Das Ranking zeigt, wie wichtig die Entwicklungen bei künstlicher Intelligenz, Drohnen und Co. werden und wo sich Anlagechancen verbergen. > Mehr

TOP 6: 7 Tricks, die produktiver machen. Ein Arbeitstag hat nicht unbegrenzt viele Stunden. Und es gibt ja auch noch ein Leben nach dem Feierabend. So schaffen Sie mehr am Tag. > Mehr

TOP 7: Resilienz. Wer eine starke psychische Widerstandskraft besitzt, kann mit Ärger und Stress bei der Arbeit besser umgehen. Testen Sie Ihre psychische Widerstandskraft. > Mehr

TOP 8: Generationenwechsel. Nicht nur junge Politiker verändern gerade das Weltgeschehen. Auch die Wirtschaft befindet sich im Umbruch: Hochmotivierte Absolventen, die heute bereits mit 21 Jahren ins Arbeitsleben eintauchen, haben gute Chancen auf große Karrieren. > Mehr

TOP 9: Die Kleinen kommen. In der Autoindustrie herrschte lange Zeit eine klare Arbeitsteilung. Doch das ändert sich. Neue, meist digitale Unternehmen setzen Trends, an denen die einstigen Platzhirsche nicht mehr vorbeikommen. > Mehr

TOP 10: Infografik der Woche: Der deutsche Strommix im Wandel. > Mehr