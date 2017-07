Bild: Anna Schuster/Haufe Online Redaktion

Die Top 10 Business News. Heute unter anderem: So optimieren Sie Ihren Arbeitstag. Mit der ALPEN-Methode können Sie Ihren Arbeitstag strukturieren. Und: Fake it bevor you make it. Mit dem Facebook-Test sparen Firmen Zehntausende Euro.

TOP 1: So optimieren Sie Ihren Arbeitstag. Ein neuer Morgen, einer neuer Stapel Aufgaben auf dem Schreibtisch. Doch womit anfangen? Mit der ALPEN-Methode können Sie Ihren Arbeitstag strukturieren. > Mehr

TOP 2: Fake it bevor you make it. Mit dem Facebook-Test sparen Firmen Zehntausende Euro. > Mehr

TOP 3: Innovationsatlas 2017. E-Mobility, 3D-Druck oder Industrie 4.0: Ständig drängen immer neue Technologien auf den Markt. Die meisten Innovatoren sitzen im Süden. > Mehr

TOP 4: 5 Fehler, die ein Meeting zur Katastrophe machen. Keine Frage, Meetings sind wichtig. Oft, aber längst nicht immer. Viele sind sogar reinste Verschwendung von Zeit, Ressourcen und damit Geld. Fünf Gründe, warum ein Meeting auch gerne mal ausfallen darf. > Mehr

TOP 5: Besser verhandeln. Warum Frauen zu Recht weniger verdienen (und was sie dagegen tun können). > Mehr

TOP 6: Job-Hopping. In der Arbeitswelt 4.0 wird es schwieriger werden, die hochspezialisierten, passenden Mitarbeiter zu halten. Welche rechtlichen Instrumente den Personalern dabei helfen, Job-Hopping zu vermeiden. > Mehr

TOP 7: Sind Sie bereit für Industrie 4.0? Wissenschaftler haben zehn verschiedene Tests und Analysetools untersucht, mit den Unternehmen ihren „digitalen Reifegrad“ ermitteln können. > Mehr

TOP 8: Warum ein Mann Millionen Handys verleiht. Mukesh Ambani, Indiens reichster Mann, wirbelt den indischen Mobilfunkmarkt auf. Der reichste Mann des Subkontinents verleiht einfache Handys zum Schnäppchenpreis. > Mehr

TOP 9: Oft werden Äpfel mit Birnen verglichen. Deutsche Topmanager verdienen fünfzigmal so viel wie ein durchschnittlicher Arbeitnehmer – so eine Studie. Doch die Aussagen zum Gehaltsgefälle sind mit Vorsicht zu interpretieren. > Mehr

TOP 10: Infografik der Woche. In die Türkei gehen vor allem Autos, Zubehör und Maschinen. > Mehr