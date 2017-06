22.06.2017 | Die Welt der Wirtschaft

Die Top 10 Business News. Heute unter anderem: Kluge Fragen: Wer als Unternehmer erfolgreich sein will, muss Kontakte knüpfen und gute Beziehungen aufbauen. Mit sogenannten Power-Fragen gelingt das. Und: Klassisches Rollendenken. Wissenschaftler haben die Lebensmuster von Führungskräften im Hinblick auf Arbeit und Familie untersucht - mit teils überraschenden Ergebnissen.

TOP 1: Diese Fragen stellen kluge Unternehmer. Wer als Unternehmer erfolgreich sein will, muss Kontakte knüpfen und gute Beziehungen aufbauen. Mit sogenannten Power-Fragen gelingt das. > Mehr

TOP 2: Klassisches Rollendenken. Wissenschaftler an der University of Applied Sciences in Frankfurt haben die Lebensmuster von Führungskräften im Hinblick auf Arbeit und Familie untersucht – mit teils überraschenden Ergebnissen. > Mehr

TOP 3: Unternehmen Zukunft. Um in Zukunft erfolgreich zu bleiben, sollten kleine und mittelständische Unternehmen stärker in Software und direkten Kundenzugang investieren. > Mehr

TOP 4: Mehr Haltung, bitte! Immer öfter, immer offener zeigen Unternehmen und Haltung. Sie setzen Zeichen und übernehmen Verantwortung. Eine Meinungsmache von Antje Neubauer, Marketingchefin bei der Deutschen Bahn. > Mehr

TOP 5: So erreichen Sie Ihre Zielgruppe. Um über Social Media Kunden zu gewinnen, müssen Sie wissen, auf welcher Plattform Ihre Zielgruppe unterwegs ist. Der aktuelle Social-Media-Atlas zeigt: ein Faktor ist entscheidend: das Alter. > Mehr

TOP 6: So machen Sie Ihr E-Mail-Marketing erfolgreicher. Zum E-Mail-Marketing hat der BVDW einen Leitfaden mit Strategien, Tipps und Wissenswertem vorgelegt. > Mehr

TOP 7: Segeln, Laufen, Rasenmähen. Sie leiten Adidas, Kamps oder Bertelsmann - und was machen sie am Wochenende? Hier erzählen zehn Chefs deutscher Unternehmen, wie sie in ihrer Freizeit entspannen. > Mehr

TOP 8: Wo Manager in die Luft gehen. Wer es sich leisten kann, fliegt in Ruhe und in gediegener Atmosphäre zum Geschäftstermin ins Ausland. Diese Flughäfen steuern Businessjets in Europa am häufigsten an. Ein Überblick. > Mehr

TOP 9: 5 wichtige Compliance-Regeln. Bei Nichteinhaltung von Compliance-Vorgaben drohen dem Unternehmen schwerwiegende Probleme. Bereits mit wenigen Regeln lässt sich das Compliance-Verhalten im Unternehmen aber deutlich stärken. > Mehr

TOP 10: Infografik der Woche. Kleinunternehmen dominieren die Firmenlandschaft in der EU. > Mehr