18.05.2017 | Die Welt der Wirtschaft

Bild: Anna Schuster/Haufe Online Redaktion

Die Top 10 Business News. Heute unter anderem: Die "Big Five" erfolgreicher Führungskräfte. Zwei großangelegte Studien aus Norwegen und den USA belegen, was erfolgreiche Führungskräfte gemeinsam haben. Und: Schafft das Vorstellungsgespräch ab! Wissenschaftler halten Bewerbungsgespräche für unfair und manipulativ.

TOP 1: Die "Big Five" erfolgreicher Führungskräfte. Was haben erfolgreiche Führungskräfte gemeinsam? Darauf geben zwei großangelegte Studien aus Norwegen und den USA eine Antwort. > Mehr

TOP 2: Schafft das Vorstellungsgespräch ab! Bewerbungsgespräche sind unfair und manipulativ. Wissenschaftler fordern ihre Abschaffung. In einem kurzen Gespräch könne man die fachliche oder menschliche Eignung nicht erkennen. > Mehr

TOP 3: Die Ungeliebten. Es gibt mehr als vier Millionen Selbstständige in Deutschland, viele sind es aus Überzeugung. Die Politik kann mit ihnen wenig anfangen und wirft ihnen allerhand Knüppel zwischen die Beine. > Mehr

TOP 4: Diese 4 Eigenschaften machen Firmenchefs erfolgreich. Laut einer aktuellen Studie aus den USA zeichnen sich erfolgreiche Chefs vor allem durch vier Eigenschaften aus. > Mehr

TOP 5: Wie gut es uns geht. Meckern kann jeder. Der Oxford-Ökonom Max Roser hält dagegen: Seine Grafiken zeigen den Fortschritt der Welt. > Mehr

TOP 6: Treiben Sie Raubbau mit Ihren Kräften? Ein Selbsttest in 10 Schritten. > Mehr

TOP 7: Das muss ein guter Projektmanager können. Wird ein Projektleiter gesucht, wird bei der Auswahl meist auf die fachlichen Kompetenzen der Kandidaten gesetzt. Dabei sind beim Projektmanagement noch vier weitere Fähigkeiten und Fertigkeiten gefragt. > Mehr

TOP 8: Schöne neue Arbeitswelt. Weniger Hierarchie, weniger Struktur, mehr Kreativität, mehr Flexibilität. Alle reden davon. Doch nicht jeder will das. > Mehr

TOP 9: Was sind die größten Sorgen deutscher CEOs? Dieser Frage ist eine Studie von IW Consult und dem Wirtschaftsnetzwerk "The Conference Board" nachgegangen. Demnach sorgen sich die Top-Manager vor allem um die allgemeine politische Lage und um die Personalsituation in ihrem Unternehmen. > Mehr

TOP 10: Infografik der Woche: Was Millennials beim Arbeitgeber wichtig ist. > Mehr