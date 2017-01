12.01.2017 | Die Welt der Wirtschaft

Bild: Anna Schuster/Haufe Online Redaktion

Die Top 10 Business News. Heute unter anderem: Das peinlichste Business-Geschwafel 2016. Was Unternehmen und Manager 2016 so von sich gaben: vom Euphemismus bis hin zum reinen Schwachsinn. Und: Siezen Sie noch oder duzt du schon? Welches Standing das Siezen in der Unternehmenskultur deutscher Betriebe hat, zeigt eine Studie.

TOP 1: Das peinlichste Business-Geschwafel 2016. Was Unternehmen und Manager 2016 so von sich gaben, deckt die volle Bandbreite ab: vom Euphemismus bis hin zum reinen Schwachsinn. > Mehr

TOP 2: Siezen Sie noch oder duzt du schon? Volkswagen hat gerade Englisch zur Unternehmenssprache gemacht und damit auch die formale Ansprache "Sie" abgeschafft. Welches Standing das Siezen in der Unternehmenskultur deutscher Betriebe hat, zeigt eine Studie. > Mehr

TOP 3: Digitaler Wandel. Wer Karriere macht - und wer um seinen Job bangen muss. > Mehr

TOP 4: Stille Stunde. Wer dauernd unterbrochen wird, arbeitet weniger konzentriert. Wie wär's mit einer „Stillen Stunde“, um die Effizienz im Unternehmen zu steigern? Mit diesen Tipps gelingt das Experiment. > Mehr

TOP 5: Expertenumfrage. Die digitale Transformation hält die Unternehmen in Deutschland auf Trab. Sie stehen vor der großen Herausforderung, diesen Wandel zu gestalten. acquisa hat Experten gefragt, was Marketing und Vertrieb im Jahr 2017 antreibt. > Mehr

TOP 6: Erpressungstrojaner waren erst der Anfang. Was im Jahr 2017 an Computerbedrohungen auf uns zukommen könnte. > Mehr

TOP 7: Zeitreise. So sah das gesamte Internet im Jahr 1973 aus. Das für uns heute kaum Vorstellbare daran ist, dass das gesamte Netzwerk damals noch auf ein einziges Blatt Papier gepasst hat. > Mehr

TOP 8: Power-Frauen. Sie führen das Familienunternehmen weiter oder hatten selbst eine profitable Idee: Deutschlands beste Unternehmerinnen - gekürt vom manager magazin. > Mehr

TOP 9: Die iPhone-Revolution. Das iPhone feiert seinen zehnten Geburtstag. Kaum eine Innovation hat unsere Kommunikation in den letzten Jahren so verändert. Der Erfolg bringt aber auch eine wichtige Zukunftsfrage mit sich. > Mehr

TOP 10: Infografik der Woche. Deutsche Arbeitnehmer sind Sportmuffel. > Mehr

Haufe Online Redaktion