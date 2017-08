Bild: Anna Schuster/Haufe Online Redaktion

Die Top 10 Business News. Heute unter anderem: 6 Eigenschaften eines modernen Leaders. Von Chefs und Managern werden heutzutage ganz andere Dinge erwartet als noch vor ein paar Jahren. Und: Sternenkrieg. Ein-Stern-Bewertungen im Internet tun weh. Wie Unternehmer auf negative Online-Bewertungen reagieren sollten - und was bei einem Shitstorm hilft.

TOP 1: 6 Eigenschaften eines modernen Leaders. Von Chefs und Managern werden heutzutage ganz andere Dinge erwartet als noch vor ein paar Jahren. Die 6 wichtigsten Eigenschaften, die der moderne Leader des 21. Jahrhunderts drauf haben muss. > Mehr

TOP 2: Sternenkrieg. Ein-Stern-Bewertungen im Internet tun weh. Wie Unternehmer auf negative Online-Bewertungen reagieren sollten - und was bei einem Shitstorm hilft. > Mehr

TOP 3: So viel verdienen Chefs in Deutschland. Viel Verantwortung = viel Kohle? Nicht unbedingt. Was Geschäftsführer verdienen, hängt auch stark von der Branche ab: Von rund 82.000 Euro bis 186.000 Euro Jahresgehalt ist alles dabei. > Mehr

TOP 4: Digital-Diät im Urlaub. In den Ferien endlich mal aufs Smartphone verzichten und weniger auf den Rechner starren? Gute Idee. Ein Psychotherapeut gibt fünf Tipps, wie Sie nach der Rückkehr einen Jo-Jo-Effekt vermeiden. > Mehr

TOP 5: Instant Payment. Online-Bezahldienste wie Paypal machen den Banken zu schaffen. Mit der Möglichkeit zur Echtzeitüberweisung will die Branche dagegenhalten. > Mehr

TOP 6: 4 Kundentypen und wie man sie anspricht. Wer seine Kunden persönlich ansprechen will, muss wissen wer sie sind und wie sie ticken. Jens Rode, CEO von Tellja, erklärt vier Kundentypen und auf welche Art der Ansprache sie anspringen. > Mehr

TOP 7: 15 kostenlose Google-Tools, die man kennen sollte. Google bietet weit mehr als nur die altbekannte Suchmaschine. Eine breit gestreute Variante von frei und kostenlos zu nutzenden Tools kann das Leben sehr erleichtern. > Mehr

TOP 8: Bob und Alice auf Abwegen: Zwei Chatbots erfinden im Labor von Facebook eine Sprache, die ihre menschlichen Erfinder nicht verstehen. Das löst wieder Ängste vor intelligenten Maschinen aus. > Mehr

TOP 9: Digitalisierung als Chance. Die Automatisierung bedrohe abertausende Jobs, warnen manche Experten. Das scheint viele Arbeitnehmer jedoch kaum zu beeindrucken, wie aktuelle Studien nahelegen. > Mehr

TOP 10: Infografik der Woche. Das sind die Stärken des deutschen Maschinenbaus. > Mehr