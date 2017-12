Bild: Anna Schuster/Haufe Online Redaktion

Heute unter anderem: Führung 4.0. Um die digitale Transformation zu meistern, brauchen Unternehmen Führungskräfte mit gewissen Fähigkeiten. Was einen Digital Leader ausmacht. Und: Was 2018 auf uns zukommt. Einmal im Jahr blickt das britische Magazin „The Economist” in die Zukunft.

TOP 1: Führung 4.0. Um die digitale Transformation zu meistern, brauchen Unternehmen Führungskräfte mit gewissen Fähigkeiten. Was einen Digital Leader ausmacht, wissen die Experten von Markenkonstrukt. > Mehr

TOP 2: Was 2018 auf uns zukommt. Einmal im Jahr blickt das britische Magazin „The Economist” in die Zukunft. Herausgeber Daniel Franklin hat für uns die wichtigsten Erkenntnisse zusammengefasst. > Mehr

TOP 3: 37 legale Steuertipps. Steuertipps für Unternehmer, Selbstständige, Vermieter, Anleger und Familien. > Mehr

TOP 4: Psychopathen im Chefsessel. Eine neue Studie untersucht, ob Unternehmensskandale tatsächlich psychopathischen Chefs angelastet werden können und kommt zu einem überraschenden Ergebnis. > Mehr

TOP 5: Konfliktmanagement. Konflikte sind im Arbeitsalltag nicht nur unangenehm, sondern können auch richtig teuer fürs Unternehmen werden. Wissenschaftler haben erforscht, wie Konflikte entstehen und zeigen Ansatzpunkte, wie Personaler und Führungskräfte damit umgehen können. > Mehr

TOP 6: Flexibles Arbeiten. Es gibt viele Möglichkeiten, die Arbeitszeit zu gestalten und dadurch die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens weiter voranzubringen. 16 Arbeitszeitmodelle im Überblick. > Mehr

TOP 7: Von der Idee zum Erfolg. Viele, die zum ersten Mal ein Unternehmen gründen, glauben, mit einer guten Geschäftsidee hätten sie es schon fast geschafft. Schön wär’s. Wichtiger ist ein sehr guter Plan für die Umsetzung. > Mehr

TOP 8: Tipps für die Preisschraube. Pricing ist der direkteste Hebel, um das Betriebsergebnis zu steigern. Aber Kundenkenntnis ist dabei das A und O. > Mehr

TOP 9: Achtung, Desaster. Diese Speisen sollten Sie beim Geschäftsessen auf keinen Fall bestellen, wenn Sie Peinlichkeiten vermeiden möchten. Hier zeigen wir gute Alternativen. > Mehr

TOP 10: Infografik der Woche. Das Inklusionsbarometer 2017 der Aktion Mensch zeigt, dass sich die Arbeitsmarktlage von Menschen mit Behinderung im Vergleich zu den Vorjahren deutlich verbessert hat. > Mehr