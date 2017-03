02.03.2017 | Die Welt der Wirtschaft

Die Top 10 Business News. Heute unter anderem: Von wegen Lob motiviert. Eine neue Studie lässt am Nutzen von Lob als Mitarbeitermotivation Zweifel aufkommen. Und: „Wir haben keine Chefs.“ Nicolaj Armbrust hat die Hierarchien in seiner eigenen Firma "Traum-Ferienwohnung" abgeschafft. Ein Interview.

TOP 1: Von wegen Lob motiviert. Wer gelobt wird, arbeitet motivierter und leistet mehr – oder? Eine neue Studie lässt an diesem Grundsatz der Mitarbeitermotivation Zweifel aufkommen: der unbekannte Motivationseffekt von Lob.

TOP 2: „Wir haben keine Chefs." Vom Chef zum Teammitglied: Nicolaj Armbrust hat die Hierarchien in seiner eigenen Firma abgeschafft. Seit zwei Jahren ist Traum-Ferienwohnung ein Unternehmen ohne Chefs und Abteilungsleiter. Ein Interview.

TOP 3: New Work. Selbstführung und agile Teams sind die Zukunftstrends. Doch nicht jeder kommt damit klar.

TOP 4: Wenn alle Arbeit haben. In Dänemark herrscht Vollbeschäftigung ohne Tricks mit Billiglohn und Aufstockung. Das Luxus-Problem der Nachbarn im Norden: Arbeitgeber findet inzwischen keine Fachkräfte mehr. Ein echtes Problem.

TOP 5: Wie man Gutes berechnend besser tut. Eine neue Denkschule meint: Gutes tun alleine reicht nicht, man sollte es besonders effektiv tun - weniger Gefühle, mehr Verstand. Kann der "effektive Altruismus" funktionieren?

TOP 6: Digitalisierung ist kein Geschäftsmodell. Funktioniert Digitalisierung wie die Einführung eines neuen Buchhaltungssystems? Dirk Elsner über das falsche Verständnis von Digitalstrategie.

TOP 7: Kulturwandel bei Porsche. Viele Firmen wollen mehr Frauen ins Management holen. Aber tut sich auch mal was? Ja, zum Beispiel bei Porsche. Dort arbeiten jetzt doppelt so viele weibliche Führungskräfte wie vor vier Jahren.

TOP 8: Miss Instagram gibt Tipps. In dem sozialen Netzwerk Instagram folgt der Fitness-Queen Pamela Reif mittlerweile ein Millionenpublikum. Ihr weltweiter Erfolg ist beispielhaft für eine neue Generation von Internetgründern.

TOP 9: Das „Not-invented-her"-Syndrom. Auch wenn Konzernchefs von Startup-Ideen begeistert sind, ein Phänomen ist das "Not invented here"-Syndrom. Also was nicht im Konzern erfunden wurde, wird von den Fachabteilungen nicht anerkannt.

TOP 10: Infografik der Woche. Die Begeisterung der Deutschen für alternative Antriebe hält sich in sehr engen Grenzen. Von 3,4 Millionen 2016 neu zugelassenen Pkw waren laut Kraftfahrtbundesamt nur rund 48.000 Hybrid- und 11.400 Elektroautos.