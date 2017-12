Bild: Anna Schuster/Haufe Online Redaktion

TOP 1: So nutzen Sie Mindmapping. Die Technik eignet sich, um Ideen festzuhalten, zu strukturieren und zu visualisieren. So erstellen Sie eine Mindmap - eine Anleitung in drei Schritten. > Mehr

TOP 2: Kampf den Monopolen. Eine neue Bewegung macht mobil gegen den endlosen Fusionsreigen - und die Allmacht von Google und Amazon. > Mehr

TOP 3: Klassische Weisheiten. Vergessen Sie moderne Managementliteratur: Wer wissen will, wie das gute Leben gelingt, muss alte Klassiker lesen. > Mehr

TOP 4: Was Bosse den ganzen Tag treiben. Wie sehen eigentlich so die Arbeitstage von Spitzenmanagern aus? Die Produktvorstände von Porsche und Mercedes-Benz Cars und der Chef der Werbeagentur Scholz & Friends haben mal einen Blick hinein werfen lassen . > Mehr

TOP 5: Le Wirtschaftswunder. Frankreich gilt als risikoscheu, hierarchiefixiert und bürokratisch. Doch mit Gründern und Investoren will Emmanuel Macron aus dem Land einen digitalen Champion machen. > Mehr

TOP 6: Wie Internet-Firmen Amerika erpressen. Alle Daten sind gleich. Aber manche sind jetzt gleicher: Das Ende der Netzneutralität in Amerika hat auch Auswirkungen auf Europa. > Mehr

TOP 7: Cybercrime. Jedes dritte größere Unternehmen war bereits einmal Opfer von Cybercrime. Dazu gehört das Ausspähen von Passwörtern und Firmeninterna oder der Klau von Kundendaten und die Manipulation von Finanz- und Kontodaten. > Mehr

TOP 8: Zweierlei Maß. Das EU-Parlament will die Privatsphäre im Internet schützen. Medien- und Werbeindustrie fühlen sich dadurch bedroht. Denn was deutschen Verlagen verboten sein soll, ist Google und Facebook erlaubt. > Mehr

TOP 9: Mitbestimmung. Interview mit Professor Jobst-Hubertus Bauer: "Reformen im Mitbestimmungsrecht sind dringend nötig." > Mehr

TOP 10: Infografik der Woche. Startups in Deutschland profitierten 2017 von einem Investitionsboom. Das deutsche Startup-Ökosystem gewinnt an Reife. > Mehr