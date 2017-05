11.05.2017 | Die Welt der Wirtschaft

Bild: Anna Schuster/Haufe Online Redaktion

Die Top 10 Business News. Heute unter anderem: So bleiben Ihre Top-Leute. Sie haben ein Spitzenteam - und das soll auch so bleiben? Dann sollten Sie diese Fehler vermeiden. Und: Wie groß ist Ihr Burn-out-Risiko? Ein Test mit acht Situationen am Arbeitsplatz und jeweils vier Reaktionsmöglichkeiten. Testen Sie sich!

TOP 1: So bleiben Ihre Top-Leute. Sie haben ein Spitzenteam - und das soll auch so bleiben? Dann sollten Sie diese Fehler vermeiden. > Mehr

TOP 2: Wie groß ist Ihr Burn-out-Risiko? In unserem Test präsentieren wir Ihnen acht Situationen am Arbeitsplatz und jeweils vier Reaktionsmöglichkeiten. Am Schluss erfahren Sie, wie groß Ihr Risiko ist, sich von anderen ausnutzen zu lassen. > Mehr

TOP 3: Die 4 Mobile-Work-Typen. Mobiles Arbeiten hat viele Facetten und genauso unterschiedlich gehen die Mitarbeiter mit mobilem Arbeiten um. Eine Studie hat verschiedene „Mobile-Work-Typen“ untersucht. > Mehr

TOP 4: Stress durch Digitalisierung. Eine neue DGB-Studie betont den Stressfaktor durch Computer, Roboter und Co. Dabei sehen andere Untersuchungen nicht ganz so schwarz in Sachen Digitalisierung. > Mehr

TOP 5: Was Firmen von der Bundesliga lernen können. Ziemlich viel, meint Autor Christoph Kull, sowohl beim Aufspüren von Talenten als auch bei Bindungsstrategien. Denn der War for Talents herrscht in den Fußballvereinen wie im Unternehmen. > Mehr

TOP 6: Mitarbeiterbindung. Von wegen "länger als zwei Jahre bleibt heute sowieso keiner mehr beim selben Arbeitgeber": Fast jeder zweite Arbeitnehmer in Deutschland bleibt seinem Unternehmen länger als zehn Jahre treu. > Mehr

TOP 7: Die wertvollsten Unternehmen der Welt. In den Vereinigten Staaten sitzen besonders viele wertvolle Unternehmen. Ein Überblick über Firmen mit der höchsten Marktkapitalisierung. > Mehr

TOP 8: Startup-Blender. Auf der Startup-Welle reiten jede Menge Schwätzer und Mitläufer. Höchste Zeit den Hype zu hinterfragen. > Mehr

TOP 9: 16 häufige Fehler beim Gewinnen neuer E-Mail-Adressen. Noch immer machen viele Unternehmen elementare Fehler bei der Generierung von E-Mail-Adressen. > Mehr

TOP 10: Infografik der Woche. Führungsspannen im internationalen Vergleich. > Mehr