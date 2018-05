Bild: Anna Schuster/Haufe Online Redaktion

TOP 1: Die hohe Kunst der Manipulation. Sicherlich umstritten, dennoch effektiv: Elf Strategien für überzeugende Verhandlungen.

TOP 2: Unbegrenzter Urlaub. Was passiert, wenn alle unbegrenzt freinehmen dürfen? US-Unternehmer Nathan Christensen hat die Antwort: Nichts.

TOP 3: Die Chef-Kontrolleure. Großbritannien hat in Aktiengesellschaften die Position des Senior Independent Director eingeführt. Kann das ein Vorbild für Deutschland sein?

TOP 4: Compliance. Die 3 Grundregeln der Korruptionsbekämpfung im Kurzvideo.

TOP 5: Virtuelle Realität. Computergestützte Realitäten sind längst keine Domäne der Spieleindustrie mehr. Autohersteller nutzen die Technik seit Jahren in der Entwicklung – dabei soll es künftig nicht bleiben.

TOP 6: Befehlsverweigerung. Wenn Maschine machen, was sie wollen. Stellvertretend für all seine Maschinen-Kollegen sagt ein kleiner Roboter jetzt: Nein!

TOP 7: Social Media. Die 5 großen Trends im Marketing 2016.

TOP 8: Marktausblick. Diese Aktien könnten Sie 2016 erfreuen.

TOP 9: Startups. Berlin ist die „Gründer-Hauptstadt“.

TOP 10: Infografik der Woche. Auch B2B-Firmen setzen zunehmend auf E-Commerce.