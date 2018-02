Bild: Anna Schuster/Haufe Online Redaktion

Heute unter anderem: Besser führen durch Achtsamkeit. Unternehmen finden Gefallen an Achtsamkeitsmethoden, die Mitarbeiter gelassener machen – und produktiver. Und: Managerwelt 4.0. Was von Führungskräften in der digitalen Welt erwartet wird.

TOP 1: Besser führen durch Achtsamkeit. Unternehmen finden Gefallen an Achtsamkeitsmethoden, die Mitarbeiter gelassener machen – und produktiver. > Mehr

TOP 2: Managerwelt 4.0. Industrie 4.0 und die damit einhergehenden Umwälzungen betreffen nicht nur die Informationstechnologie und Produktionsprozesse, sondern auch die Zukunft der Arbeit und die Gesellschaft. > Mehr

TOP 3: Fehlerkultur meist Fehlanzeige. Nur die Hälfte der deutschen Unternehmen nutzt Fehler als Lernerfahrungen. Wovon eine produktive Fehlerkultur abhängt und wieso Führungskräfte die Schlüsselfiguren sind, zeigt eine Studie. > Mehr

TOP 4: Das allgegenwärtige Handy. Haben Sie Ihr Handy im Griff? Oder das Handy Sie? Selbstbestimmt in der digitalen Welt glücklicher werden. > Mehr

TOP 5: 6 Regeln für effizientere Meetings. Ein Meeting ist immer nur so konstruktiv wie seine Planung. Wir stellen sechs Tipps vor, mit denen wieder Schwung in die Besprechung kommt. > Mehr

TOP 6: Flexibles Arbeiten braucht Regeln. Flexibles Arbeiten im Hinblick auf Arbeitszeit und -ort steht auf der Wunschliste vieler Beschäftigter weit oben. Doch wie lässt sich die Arbeitswelt im Zuge der Digitalisierung am besten gestalten? > Mehr

TOP 7: Die dritte digitale Revolution. Unikate aus dem 3D-Drucker, vom Lasercutter hergestellte Bauteile: MIT-Forscher glauben an die nächste digitale Revolution, die virtuelle und reale Welt zusammenführt. > Mehr

TOP 8: Führen durch Fragen. Die besten Fragen an Mitarbeiter - für mehr Motivation, bessere Arbeitsergebnisse und konfliktfreie Zusammenarbeit. > Mehr

TOP 9: Lohngerechtigkeit. Seit Januar dürfen Arbeitnehmer erfahren, ob ihre Kollegen für die gleiche Arbeit besser bezahlt werden. Doch viele Unternehmen mogeln sich weiter durch. > Mehr

TOP 10: Infografik der Woche. So digital-kompetent sind die Deutschen. > Mehr