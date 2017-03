23.03.2017 | Die Welt der Wirtschaft

Die Top 10 Business News.

Top 1: 6 Handlungsmaximen für Führungskräfte. Führungskräfte müssen ihren Mitarbeitern deutlich mehr Freiräume geben – das zeigt der HR Best Practices Survey des Top Employers Institute. Die Studie offenbart sechs Handlungsmaximen als neues Leitbild. > Mehr

TOP 2: 10 Irrtümer rund um Factoring und Leasing. Factoring und Leasing haben eins gemeinsam: komplizierte Verträge. Das erzeugt Missverständnisse. Tipps, wie Sie bei Factoring und Leasing das meiste für sich rausholen. > Mehr

TOP 3: Erfolgreicher durch flexibles Arbeiten. Digitalisierung verändert sich nicht nur die Arbeit, sondern auch den Arbeitsplatz. Heute zählen Flexibilität und Mobilität. Das hat Vorteile für Mitarbeiter und Unternehmen, wie eine aktuelle Studie zeigt. > Mehr

TOP 4: Talent-Europameister. Talente zu rekrutieren und weiterzuentwickeln - das gelingt den Unternehmen in Deutschland besonders gut, so das Ergebnis einer europaweiten Umfrage. Die Teilnehmer wurden auch gefragt, was für sie die wichtigsten Soft Skills sind. > Mehr

TOP 5: Flache Hierarchien. Fachkräfte in Deutschland wünschen sich laut einer Studie klare Ansagen vom Chef und flache Strukturen. Das haben viele Betriebe erkannt – und den Wandel der Unternehmenskultur eingeleitet. Doch dabei lauern Gefahren. > Mehr

TOP 6: Glück = Präsenz + Fokus + Beziehungen. Die besten Glücksformeln für den Alltag. > Mehr

TOP 7: So viel verdienen die Dax-Chefs. 2016 war für Deutschlands Top-Manager ein gutes Jahr: Im Schnitt stieg die Vergütung der Dax-Bosse um sechs Prozent. An der Spitze gibt es ein neues Gesicht. > Mehr

TOP 8: Die Weltwirtschaftskarte. Diese Grafik zeigt anschaulich, die Größe der Volkswirtschaften auf der Erde. Die USA bleiben auf Platz eins. > Mehr

TOP 9: "Der Siegeszug des E-Commerce hat erst begonnen." Der E-Commerce-Experte Gerrit Heinemann im Interview. > Mehr

TOP 10: Infografik der Woche. Künstliche Intelligenz im Aufwärtstrend. > Mehr