TOP 1: 5 Irrtümer rund um Abfindungen. Wenn Arbeitgeber Angestellten kündigen, erwarten diese häufig eine Abfindung. Doch in welchen Fällen müssen Chefs sie zahlen? Häufige Irrtümer bei Abfindungen und was tatsächlich gilt. > Mehr

TOP 2: Mittelständler mit Kalaschnikow. Bei einem Anti-Terror-Training lernen Unternehmer, in Krisenregionen zu überleben. In Zeiten des Terrors boomt das Geschäft. > Mehr

TOP 3: Mehr Geld oder mehr Freizeit? Viele Beschäftigte wünschen sich mehr Zeit für Kinder und Familie, für ein Ehrenamt oder mehr persönlichen Freiraum - und würden für eine Arbeitszeitverkürzung auch auf Geld verzichten. > Mehr

Top 4: Mehr Teamgeist mit Fußball. Wie sich Tipprunden zur Fußball-Weltmeisterschaft als Teambuilding-Maßnahme eignen. > Mehr

Top 5: Persönliche Haftung. Ein Überblick über Umfang und Sonderfälle der Gesellschafterhaftung bei verschiedenen Rechtsformen und dazu, welche Abwehrrechte bestehen können. > Mehr

TOP 6: Was kann Holacracy wirklich? Das agile Management-System Holacracy wird kontrovers beurteilt: Die einen lieben es, die anderen halten es für Geldverschwendung. > Mehr

TOP 7: Report "Internet Trends" von Mary Meeker. Was Deutschlands Digitalfirmen verstehen müssen. > Mehr

TOP 8: Die 10 innovativsten Nationen der Welt. Anlässlich der Cebit in Hannover haben wir uns gefragt: Welche sind die innovativsten Nationen der Welt? Hier kommt die Top Ten. > Mehr

TOP 9: Ungeliebter Betriebsrat. In Unternehmen ist die Gründung eines Betriebsrats oft kein Anlass zur Freude. Denn ist die Interessensvertretung einmal gewählt, so ist sie bei einer Vielzahl von Entscheidungen zu beteiligen. > Mehr

TOP 10: Infografik der Woche. So viele Kilo Post bekommen die Deutschen. > Mehr