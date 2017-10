Bild: Anna Schuster/Haufe Online Redaktion

Die Top 10 Business News.

TOP 1: 4 Strategien für besseres Führen. Begabte Mitarbeiter fühlen sich in einem inklusiven Umfeld deutlich wohler - was im Unternehmen bei richtiger Führung zu einem Klima der Exzellenz und Innovation führt. > Mehr

TOP 2: Das kostet eine Kündigung. Wenn gute Mitarbeiter kündigen, kostet das die Firma ein Vermögen. Ein Grund mehr, genau zuzuhören, was die Gründe sind. Sieben Gründe für ein klärendes Gespräch. > Mehr

TOP 3: 4 Schritte in die digitale Welt. Die digitale Herausforderung gilt auch für kleine Unternehmen, schließlich geht es um ihre Zukunft in einem hart umkämpften Markt. Doch wie digital sind kleine Unternehmen? > Mehr

TOP 4: Hat der Individualbonus ausgedient? Immer mehr Unternehmen wollen den individuellen Bonus abschaffen und nur einen unternehmensweiten Bonus bestehen lassen. Diesen Trend erhärten Zahlen einer Kienbaum-Studie. > Mehr

TOP 5: Professionelle Signatur. Welche Infos gehören in die geschäftliche E-Mail-Signatur? Und was sollte man beim Gestalten beachten? Alle Infos für die perfekte Signatur im Überblick - plus Muster! > Mehr

TOP 6: Warum wir eine ICH-Marke brauchen. Die eigene Marke spielt eine große Rolle beim Verlauf von Karrieren - entweder positiv oder negativ. > Mehr

TOP 7: Die größte Bedrohung sind die Mitarbeiter. Cyber-Angriffe auf Unternehmen häufen sich. Eine Sicherheitsexpertin verrät, was die größten Risiken für Firmen sind und wie die sich schützen können. > Mehr

TOP 8: Die Top 10 der Bumerang-Firmen. Zu diesen Unternehmen kehren Mitarbeiter gern zurück. > Mehr

TOP 9: Humble Consulting. Wer hilfesuchende Mitarbeiter von oben herab behandelt, hat schlechte Chancen, deren Vertrauen zu gewinnen. Dem will der US-Organisationspsychologe Edgar Schein mit der Methode "Humble Consulting" entgegenwirken. > Mehr

TOP 10: Infografik der Woche. Deutsche sind beim Online-Shopping in Europa Spitze. > Mehr