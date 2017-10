Bild: Anna Schuster/Haufe Online Redaktion

TOP 1: 4 Grundregeln für besseres Brainstorming. Ihr Brainstorming führt zu nichts? Dann nutzen Sie die Methode vielleicht falsch. Welche Tipps helfen, im Team gute Ideen zu entwickeln. > Mehr

https://www.impulse.de/management/personalfuehrung/brainstorming/4055176.html

TOP 2: So kommt man bei Google auf Seite 1. Suchmaschinenoptimierung (SEO) ist keine Wissenschaft und kann von jedermann mit relativ geringem Aufwand bewältigt werden. Hauptsache man achtet auf Links, Content, Keywords und Performance. > Mehr

https://www.drweb.de/magazin/willst-du-auf-googles-seite-1-dann-achte-auf-links-content-keywords-und-performance/

TOP 3: So demotivieren Chefs ihre Mitarbeiter. Vorgesetzte werden darauf getrimmt, ihre Mitarbeiter auf alle erdenklichen Arten zu motivieren. Müssen sie gar nicht. Es reicht vollkommen, sie nicht zu demotivieren. Zehn häufige Fehler. > Mehr

https://www.capital.de/karriere/so-demotivieren-chefs-ihre-mitarbeiter-2

TOP 4: 5 Grundsätze lateraler Führung. Sie fragt, wie Kooperation erreicht werden kann, ohne über formale Macht zu verfügen. Um zu Mitarbeitern durchzudringen und von ihnen Kooperation zu erhalten, werden die 5 wichtigsten Grundsätze benannt. > Mehr

TOP 5: Warum Design Thinking hält, was es verspricht. Die in Stanford entwickelte Methode des Design Thinkings gilt als Katalysator für den Innovationsprozess. In vielen Unternehmen wird sie bereits angewendet. > Mehr

https://www.welt.de/wirtschaft/bilanz/article169758901/Warum-Design-Thinking-haelt-was-es-verspricht.html

TOP 6: Jobmotor Mittelstand. Mittelständische Unternehmen haben 2016 in Deutschland laut einer Studie für einen Beschäftigungsboom gesorgt. Während Konzerne Jobs abbauten, schuf der Mittelstand neue Stellen. > Mehr

http://www.handelsblatt.com/unternehmen/mittelstand/kfw-studie-jobmotor-mittelstand/20494708.html

TOP 7: Magna Carta für KI. Die Ökonomie wird zunehmend abhängig vom Einsatz künstlicher Intelligenz. Um Freiheit und Inklusion zu bewahren, sind neue Handlungsgrundsätze nötig - eine moderne Magna Charta. > Mehr

http://www.harvardbusinessmanager.de/blogs/kuenstliche-intelligenz-magna-carta-a-1171451.html

TOP 8: Warum haben nur die Amerikaner Spaß am Job? Der Gallup-Index zeigt, wie viele Menschen zufrieden mit ihrer Arbeit sind. In Deutschland sind es 15 Prozent. > Mehr

http://www.wiwo.de/erfolg/beruf/arbeit-nervt-warum-haben-nur-die-amerikaner-spass-am-job/20473734.html

TOP 9: Recruiting. So gut sind die Karriereseiten der Dax-Konzerne. > Mehr

TOP 10: Infografik der Woche. Sie 8 Dimensionen der digitalen Unternehmenskultur. > Mehr