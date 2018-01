Bild: Anna Schuster/Haufe Online Redaktion

TOP 1: 10 Ideen für smarte Rabatte. Mit Rabattaktionen lockt man Kunden, man ruiniert aber auch oft die Marge. So geben Sie Rabatte, die den Gewinn steigern - und nicht auffressen. > Mehr

TOP 2: Die Steuer – der Feind Ihrer Rendite. Wer nicht aufpasst, dem ruiniert die Kapitalertragsteuer die Investitionsrendite. Wie man den Schaden möglichst klein halten kann. > Mehr

TOP 3: Per App zum Chef. Vielen Angestellten ist ihre Arbeit gleichgültig. Eine App soll das nun ändern. Und die Leute produktiver machen. Kann das funktionieren? > Mehr

TOP 4: Coaching, Mentoring & Co. Neben Trainings stehen Personalentwicklern auch viele andere Weiterbildungsformate zur Verfügung – etwa Coaching, Mentoring oder Patenprogramme. Ein Überblick. > Mehr

TOP 5: Auto1: Startup in die Weltspitze. Das Berliner Start-up ist in nur fünf Jahren zu Europas größtem Gebrauchtwagenhändler aufgestiegen. Die beiden Gründer Hakan Koc und Christian Bertermann gewähren Einblicke in die Steuerung ihres Fuhrparks. > Mehr

TOP 6: Top 10 der wirtschaftsfreundlichsten Länder. Wo finden Unternehmen die besten Bedingungen für ihre Geschäfte vor? Deutschland schafft es nicht auf einen vorderen Platz. Das sind die ersten Zehn laut Weltbank. > Mehr

TOP 7: Ständige Erreichbarkeit. Das Thema ist schon seit Jahren ein immer wieder aufkeimender Streitpunkt zwischen Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertretern. Nun ist die Debatte durch einen Vorschlag des Porsche-Betriebsratschefs neu entbrannt. > Mehr

TOP 8: 24 E-Mail-Marketing-Kampagnen für das ganze Jahr. Das Jahr bietet eine Vielzahl an Anlässen, die sich als Grundlage für eine E-Mail-Kampagne eignen. Schauen Sie einfach einmal in den Kalender. > Mehr

TOP 9: Mit Instagram punkten. Wie viel eine Marke wert ist, entscheidet sich heute nicht zuletzt bei Instagram, Facebook und Co. Wie steht es um Ihren Instagram-Faktor? > Mehr

TOP 10: Infografik der Woche: Wie bewerten deutsche Mitarbeiter ihre Führungskräfte, und wo arbeiten die am besten bewerteten Führungskräfte Deutschlands? Das haben Analysten einer Arbeitgeberbewertungsplattform anhand zahlreicher Bewertungen untersucht. > Mehr