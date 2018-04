Bild: Anna Schuster/Haufe Online Redaktion

TOP 1: Kollege Roboter. Eine US-Studie zeigt, dass Mitarbeiter eher bereit sind, von einem Roboter Anweisungen entgegenzunehmen als von einem Menschen.

TOP 2: Der Buy-Button. Twitter sucht schon eine ganze Weile nach neuen Einnahmequellen. Nun steigt der Messaging-Dienst offiziell ins Geschäft mit dem elektronischen Handel ein.

TOP 3: Digitaler Schlemihl. Anzeigen im Internet wollen so laut sein, dass sie Interesse wecken. Und gleichzeitig so persönlich sein, dass sie Vertrauen aufbauen – wie der Schlemihl in der Sesamstrasse.

TOP 4: Verfassungsrechtlich dünnes Eis. Interview mit Prof. Dr. Gregor Thüsing, Direktor des Instituts für Arbeitsrecht an der Universität Bonn, zur Tarifeinheit.​​​​​​​

TOP 5: Wer hat an der Uhr gedreht. Arbeitnehmer in Deutschland machen nach einer EU-Studie im Schnitt mehr Überstunden als ihre Kollegen in den anderen Euro-Ländern.

TOP 6: Die Checkeritis. Warum ständiges Mailchecken den IQ senkt. Wer seinem Gehirn zu viele Ablenkungen zumutet, braucht seinen Vorrat an Willenskraft und Konzentration schnell auf.

TOP 7: Amazon-Attacke. Der Technikriese macht schon den nächsten Zug. Ziel diesmal: der stationäre Handel, den der Onlinehändler an einer Schwachstelle zu packen versucht.

TOP 8: Sagen Sie endlich Nein! Ja-Sager leben gefährlich: Sie nehmen undankbare Jobs an und werden notorisch überladen. Forscher warnen: Die Angst vor dem Nein kann sich negativ auswirken.

TOP 9: „Delve“-Helfer. Microsoft will Unternehmen mit der neuen App Delve helfen, ihre Arbeit effizienter zu gestalten.

TOP 10: Infografik der Woche. Im europäischen Vergleich laufen befristete Arbeitsverträge in Deutschland eher langfristig.