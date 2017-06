Die interessantesten Nachrichten, Blogposts und Infografiken der Woche. Diesmal mit: Jugend in Not, Marken in fremden Kontexten und KMU in den Social Media. Außerdem haben wir für Sie die Geschichten hinter dem Oscar-Selfie und den Kampagnen "Umparken im Kopf" und "Supergeil".Weiter