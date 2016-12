22.12.2016 | Alternde Gesellschaft

Arbeitsmarktforscher fürchten in der zunehmend alternden deutschen Gesellschaft um die Innovationskraft der Wirtschaft. Ältere Menschen gründeten seltener ein Unternehmen als jüngere. Zudem seien Firmengründungen Älterer seltener mit Produktinnovationen verbunden.

Meist gehe es in den von ihnen gegründeten Firmen um die Optimierung von Produktionsabläufen, berichtete das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Die Forscher berufen sich dabei auf eine aktuelle Studie, die sie zusammen mit Wissenschaftlern der Leibniz Universität in Hannover erstellt haben. Danach sinkt die Bereitschaft, sich selbstständig zu machen, ab 40 Jahren deutlich. Ihren Höhepunkt erreicht sie zwischen 35 und 40. Ältere, die künftig einen wachsenden Teil der Deutschen ausmachen, trügen sich dagegen kaum mit dem Gedanken an eine Unternehmensgründung.

Bildung ist entscheidend

Vieles hänge allerdings auch von der Bildung der Betroffenen ab. Menschen mit hoher Bildung, einem Hochschulabschluss etwa, dächten selbst mit 50 oft noch an eine Unternehmensgründung - und damit häufiger als ihre Altersgenossen mit mittlerer und geringerer Bildung. Noch längst nicht ausgeschöpft sehen die Forscher auch das Potenzial von Frauen beim Thema Selbstständigkeit. Staatliche Gründungsförderung sollte sich daher stärker auf Frauen und Ältere konzentrieren, raten die Forscher.

