Bild: Anna Schuster/Haufe Online Redaktion

Wissenswertes und Skurriles aus der Welt der Wirtschaft: die Top 10 Business News. Heute unter anderem: Manager auf Goldsuche - was bei der internen Suche nach qualifizierten Mitarbeitern beachtet werden sollte. Und: Mehr Respekt, bitte! Die Leistung von Frauen für die deutsche Wirtschaft wird unterschätzt, sagt Stephanie Bschorr, Präsidentin des Verbands deutscher Unternehmerinnen.

TOP 1: Auf Goldsuche. Gute Mitarbeiter zu bekommen ist schwer. Viele Unternehmen schwören auf die interne Suche - doch auch diese birgt ihre Tücken. Worauf Manager achten sollten.

TOP 2: Mehr Respekt, bitte! Die Leistung von Frauen für die deutsche Wirtschaft wird unterschätzt, sagt Stephanie Bschorr, Präsidentin des Verbands deutscher Unternehmerinnen.

TOP 3: Greece, zero points. So würde Athens Abschied vom Euro ablaufen.

TOP 4: Zukunftstrend. Informelles Lernen gilt als Zukunftstrend in der Weiterbildung. Doch noch gibt es in deutschen Unternehmen Vorbehalte, so eine Metastudie.

TOP 5: Mehr Vertriebsleistung. Personalentwickler und Vertriebschefs stehen oft vor der Aufgabe, Minderleister in Sales-Teams richtig zu motivieren. Wie das geht, zeigt Verkaufstrainer Lothar Stempfle anhand eines Sieben-Punkte-Plans.

TOP 6: Die deutsche Lust auf Neues. Deutsche Verbraucher kaufen gerne neue Produkte, einfach weil sie neu sind. Damit unterscheiden sie sich vom europäischen Durchschnitt.

TOP 7: Sonderangebote nach Wahl. Die britische Kette Waitrose hat sich für ihren Onlineshop und die etwa 300 Filialen etwas Neues einfallen lassen.

TOP 8: Smarter als Autos. Vernetzte Hausgeräte und schlaue Autos sind schon gang und gäbe - jetzt aber wird auch das Fahrrad mit Smartphone-Technologie und Internet verknüpft.

TOP 9: 10 Dinge, die man über Google wissen sollte. Google ist ein Paradox: Es ist eines der mächtigsten Unternehmen der Welt und gleichzeitig eine Firma mit dem Anspruch, die Informationen der Welt kostenlos und für alle zur Verfügung zu stellen.

TOP 10: Internet zu Fuß. Deutschland steht beim Thema Internetgeschwindigkeit im internationalen Vergleich nicht gut da.