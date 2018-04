Google hat für die Datenbrille Glass auch Unternehmen im Visier. Bild: Google

Googles Datenbrille Glass steht kurz vor dem Marktstart. Der Internetkonzern hat dabei auch Firmen im Visier, deren Mitarbeiter bei der Arbeit ein zusätzliches Display direkt vor dem Auge gut gebrauchen können.

Google will seine Computer-Brille Glass verstärkt in Firmen unterbringen. Der Internetkonzern startet dafür ein Programm, das Unternehmenskunden zusätzliche Dienste und Service-Leistungen bieten soll. Dabei sollten spezifische Probleme am Arbeitsplatz gelöst werden, sagte die für Geschäftsentwicklung zuständige Google-Managerin Kelly Liang der "New York Times". Zugleich werde dies Glass auch für Verbraucher verbessern.

Techniker bekommen die Hände frei

Bisher probierten unter anderem Ärzte, ein Spezialist für die Installation von Sonnenkollektoren und der Ölindustrie-Dienstleister Schlumberger Glass-Anwendungen aus, schrieb die Zeitung. Ein Vorteil der Google-Brille ist, dass man Informationen auf dem kleinen Bildschirm vor dem rechten Auge ablesen kann, ohne dafür die Hände zu nutzen. Außerdem kann die Kamera des Geräts Bilder und Videos aufnehmen.

Termin für Marktstart noch nicht bekannt

Ein Termin für den Marktstart von Google Glass wird nach wie vor nicht genannt. Der Konzern bereitet ihn aber ganz offensichtlich vor: Zuletzt schloss Google eine Partnerschaft mit dem weltgrößten Brillen-Hersteller Luxottica, um stilvollere Gestelle zu entwickeln. Bisher haben einige zehntausend Testnutzer in den USA die Datenbrille bekommen. Vor allem wegen der Mini-Kamera stößt Glass bei Datenschützern auf Bedenken.

