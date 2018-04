22.11.2017 | News Infografik der Woche

Anleger meiden nachhaltige Kapitalanlagen

Bild: Statista

In Deutschland interessieren sich viele Privatanleger dafür, ihr Geld in sogenannte nachhaltige Kapitalanlagen zu investieren. Also in Anlagen, die eine positive ethische, soziale oder ökologische Wirkung erzielen. Wie die Statista-Infografik zeigt, können sich rund 40% der finanziellen Entscheider in Privathaushalten vorstellen, Ihr Geld so anzulegen – aber nur rund 5% haben dies in der Vergangenheit auch schon getan (zum Vergrößern auf "Infografik" klicken).