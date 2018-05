Infografik Diese Grafik zeigt, wie groß der Unterschied zwischen Vorstandsgehältern und der durchschnittlichen Vergütung eines regulären Angestellten bei Dax-Konzernen ist. Bild: Statista ⁄ Statista

Wer viel leistet und Verantwortung trägt, soll auch viel verdienen. So will es die Marktwirtschaft, in der das Einkommen ein wichtiger Anreiz zur Förderung von Leistung ist. Nach diesen Prinzipien ist auch klar, dass ein Vorstandsmitglied eines Dax-Unternehmens deutlich mehr verdient als der durchschnittliche Angestellte (zum Vergrößern auf "Infografik" klicken).

Wie groß die Diskrepanz zwischen Managergehältern und der durchschnittlichen Entlohnung normaler Beschäftigter in der Praxis ist, sorgt jedoch immer wieder für Diskussionen. Laut einer aktuellen Studie der Hans Böckler Stiftung verdienten Dax-Vorstände im Jahr 2014 durchschnittlich 57-mal so viel wie ihre Angestellten. In einigen Konzernen sogar mehr als 100-mal so viel. Die folgende Grafik zeigt, in welchen Konzernen die Einkommensschere besonders weit auseinander klafft.

Das könnte Sie auch interessieren:

Deutsche Top-Manager verdienen unter europäischem Niveau

Manche Fachkräfte verdienen mehr als Akademiker

Das verdienen Führungs- und Fachkräfte in Deutschland