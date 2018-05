Die Deutschen wollen weniger für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Die Deutschen wollen in diesem Jahr an den Weihnachtsgeschenken sparen. 219 Euro wollen Verbraucher in diesem Jahr im Schnitt ausgeben, um anderen eine Freude zu machen, wie eine Umfrage der Unternehmensberatung Ernst & Young ergab.

Das wäre ein Rückgang von 20 Prozent - 2013 planten die Bundesbürger noch mit einem Budget von 273 Euro. «Uns hat überrascht, dass der Rückgang so deutlich ausgefallen ist», sagt E&Y-Handelsexperte Thomas Harm. Seine Erklärung: "Die internationalen Krisen, die auch nahe kommen, haben die Leute verunsichert."

Weniger Online-Käufe

Auch die Wirtschaftsberatung Deloitte hatte jüngst einen Rückgang der Weihnachtsbudgets prognostiziert. Der Einzelhandelsverband macht seine Vorhersage kommende Woche. Die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) gibt eine Prognose Ende November. Das Weihnachtsgeschäft ist enorm wichtig für den Einzelhandel: Im vergangenen Jahr machte es fast ein Fünftel der gesamten Umsätze aus. Einen Lichtblick gibt es für den stationären Handel: Der Anteil, den die Verbraucher online ausgeben wollen, sinkt laut Ernst & Young. Von 23 Prozent der gesamten Geschenkausgaben im Vorjahr auf aktuell 18 Prozent. "Wenn dann auch noch das Wetter mitspielt, könnte das Geschäft mit den Weihnachtsgeschenken gerade für den stationären Einzelhandel doch noch zufriedenstellend verlaufen", so Harms.

