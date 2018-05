Infografik Die Grafik zeigt für jedes Bundesland die Kaufkraft pro Einwohner in Prozent des Bundesdurchschnitts. Bild: Statista ⁄ Statista

Hamburger und Bayern haben 2016 die größte Kaufkraft in Deutschland. Das geht aus der Studie „GfK Kaufkraft Deutschland 2016“ hervor (zum Vergrößern auf "Infografik" klicken).

Die Hamburger kommen in der Kaufkraft pro Einwohner auf 109,8 Prozent des Bundesdurchschnitts, die Bayern auf 109 Prozent. Aber: Im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert sich der Indexwert in beiden Bundesländern. In Hamburg mit -0,5 Prozent sogar bundesweit am deutlichsten. Die stärkste Verbesserung im Vergleich zum Durchschnitt erzielen Sachsen (+0,7 Prozent), Thüringen und Sachsen-Anhalt (jeweils +0,6 Prozent). In absoluten Werten gewinnen alle Bundesländer hinzu. Die Grafik zeigt für jedes Bundesland die Kaufkraft pro Einwohner in Prozent des Bundesdurchschnitts.

Das könnte Sie auch interessieren: