Allenfalls eine Atempause für Deutschlands Innenstadtlagen

Handelsexperten bemängeln die immer gleichen Filialketten in Fußgängerzonen.

Der Siegeszug des Online-Handels hat bisher weniger Auswirkungen auf die Innenstädte als befürchtet. Doch ein Grund zur Entwarnung ist das nach Einschätzung der Experten nicht. Schon wird über den Rückbau von Fußgängerzonen nachgedacht.

Das wegen des boomenden Online-Handels vorhergesagte Ladensterben in den Fußgängerzonen schreitet bislang nicht so schnell voran wie befürchtet. "Das Ladensterben wird zunächst geringer ausfallen. Denn der Einzelhandel hat in den vergangenen Jahren von einer ungewöhnlich guten Nachfrageentwicklung profitiert", berichtet Boris Hedde vom Institut für Handelsforschung (IFH) in Köln. Doch ein Grund zur Entwarnung ist das nach Einschätzung des Experten nicht. 2014 hatte das Kölner Institut Alarm geschlagen und gewarnt, durch den Siegeszug des Online-Handels könnten bis 2020 rund 45.000 stationäre Händler zur Aufgabe ihrer Läden gezwungen werden. Das wäre fast jeder zehnte Laden in Deutschland. Die Entwicklung werde sich wohl nur "etwas verzögern", meint Hedde heute.

60 % der Händler berichten von sinkenden Besucherzahlen

Tatsächlich gab bei einer aktuellen Umfrage des IFH unter fast 60.000 Innenstadtbesuchern fast jeder fünfte Befragte an, er komme seltener in die Innenstadt, weil er inzwischen seine Einkäufe zum Teil auch online erledige. Bei Umfragen des Handelsverbandes Deutschland (HDE) berichteten 60 Prozent der Händler von sinkenden Besucherzahlen in den Läden. "Der Online-Handel ist 2016 sogar wieder stärker gewachsen als im Vorjahr. Auch in den nächsten Jahren ist davon auszugehen, dass die Kunden weiter ins Netz abwandern. Und das ist eine Einbahnstraße - die kommen nicht mehr zurück", urteilt der Handelsexperte Gerrit Heinemann von der Hochschule Niederrhein.

Studie "Vitale Innenstädte" zeigt Ansatzpunkte

Doch viele Städte steckten noch immer den Kopf in den Sand. Tatsächlich zeigen Bemühungen der Innenstädte, ihre Attraktivität zu steigern, alles in allem bislang wenig Auswirkung. Bei der Umfrage des IFH in 121 Städten bewerteten die Verbraucher die Attraktivität der Stadtzentren durchschnittlich gerade einmal mit der Schulnote drei plus. Damit hat sich die Bewertung seit der vorangegangenen Umfrage im Jahr 2014 nicht verbessert. "Mit einer drei plus als Schulnote können Städte, die sich für die Zukunft aufstellen möchten, nicht zufrieden sein", betonte Hedde. Dafür sei der Veränderungsdruck zu groß. Doch zeigt die Studie "Vitale Innenstädte" auch, wo die Kommunen ansetzen müssen.

Flair und Ambiente in Innenstädten sind entscheidend

Wichtig sind den Verbrauchern beim Einkaufsbummel vor allem Ambiente und Flair der Stadt. Grüne Plätze, historische Häuserzeilen - damit können Städte punkten. Doch wichtig ist auch die Vielfalt und Individualität des Einzelhandelsangebots. "Es reicht nicht, die immer gleichen Filialketten zu haben", erklärt Hedde. "Der Einheitsbrei hat in Zukunft keine Chance." Hier müssten sich Städte, Geschäftsleute und Immobilienbesitzer zusammentun, um einen attraktiven Mix zu schaffen. Auf Dauer werde sich unter dem Druck der Online-Konkurrenz bei den Stadtzentren die Spreu vom Weizen trennen, ist der Handelsexperte Heinemann überzeugt.

Experte: Zu viele Fußgängerzonen

"Jede Stadt hat heute den Anspruch Einkaufsstadt zu sein. Aber das wir in Zukunft nicht mehr funktionieren. Manche Kommunen werden besser daran tun, eine schöne Schlafstadt, als eine hässliche Einkaufsstadt zu sein." Auch der Rückbau von Fußgängerzonen zu normalen Straßen dürfe kein Tabu mehr sein, meint der Handelsexperte. "Wir haben zu viele Fußgängerzonen. Die Leerstände nehmen zu, aber die Fußgängerzonen bleiben. Besser wäre es, die Straßen wieder für den Autoverkehr zu öffnen und so mehr Frequenz zu schaffen."

