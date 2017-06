Fast jeder hat schon einmal bei Amazon eingekauft

07.06.2017 | Infografik der Woche

Infografik Die Grafik zeigt den Anteil der Deutschen, die schon bei folgenden Online-Shops eingekauft haben.

Bild: Statista ⁄ statista

Amazons Marktmacht wächst unaufhaltsam. Laut einer aktuellen Statista-Umfrage hat nahezu jeder erwachsene Deutsche (96 Prozent) schon mal bei dem Onlinehändler-Riesen eingekauft (zum Vergrößern auf "Infografik" klicken).

In der Studie wurden Konsumenten gefragt, bei welchen Online-Shops sie schon einmal Waren bestellt hätten. An zweiter Stelle nach Amazon sind vor allem Modehändler beliebt, wie Otto.de (69 Prozent) und Bonprix.de (55 Prozent). 54 Prozent der Verbraucher ab 18 Jahren haben schon online im Tchibo-Shop eingekauft, wie die Statista-Grafik zeigt. Internetbestellungen werden immer beliebter. Laut der Statista-Studie kaufen 15 Prozent der Deutschen jede Woche online ein. Knapp jeder Zweite kauft mehrmals im Monat etwas im Netz. Die am häufigsten bestellten Waren sind Kleidung, Schuhe, Bücher und Musik.

