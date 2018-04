Bild: MEV Verlag GmbH, Germany

Das Netz wird immer multimedialer und wie beim klassischen SEO heißt der Klassenprimus Google. Video-SEO wird nicht nur wegen YouTube immer wichtiger und ist doch noch nicht auf dem Schirm der meisten Webseiten-Betreiber. Dabei kann mit wenigen Tipps bereits viel erreicht werden, wie unser Artikel zeigt.

Warum Video-SEO?

Eine Millarde Nutzer pro Monat, 72 Stunden neues Videomaterial pro Stunde. YouTube alleine zeigt, welch enorme Macht Videos im Netz bereits besitzen und ist gleichzeitig die zweitgrößte Suchmaschine im Netz. Deswegen beschränkt sich Video-SEO nicht nur auf die Optimierung in den Google SERPs, sondern setzt auch auf die Optimierung für die jeweiligen Video-Plattform. In der Regel ist das Googles YouTube, der nächste Mitbewerber Vimeo kommt gerade einmal auf 100 Millionen Zuschauer pro Monat und ist vorallem in Deutschland kaum konkurrenzfähig. Verdeutlicht wird der Bedarf an Video-SEO, wenn man sich die Anzahl der Videos in den Google SERPs anschaut. Seit 2007 bietet Google neben einfachen Links auch eine Universal-Search-Einbindung, die neben News und Bildern auch Videos anzeigt. Videos selbst sind im Vergleich zu Bildern, Google News oder Google Maps überrepräsentiert in den SERPs.

Ein weiterer Grund für Video-SEO ist derselbe, der schon den Google Authorship initial befeuerte. Durch die Anzeige von Bildern in den Snippets, also der Vorschau der Seite, erreichen Videos eine viel höhere Aufmerksamkeit als normale Suchergebnisse. Das wirkt sich auch auf die Klickrate aus. Studien belegen die erhöhte Aufmerksamkeit der Video-Snippets. Dass die Vorschaubilder von Videos in Google mehr als dreimal so groß sind, wie beispielsweise die Authorship-Bilder, zieht noch mehr Blicke auf sich. Außerdem können die Video-Thumbnails mittlerweile frei definiert werden.

Chancen bis jetzt wenig genutzt

Vielerorts wird Video-SEO immer noch unterschätzt und nicht betrieben. So zeigt eine Analyse von Sistrix, wie viel verschenktes Potential im Contentbereich Video vorhanden ist. Wie immer bei sich auftuenden Trends fehlt es auch bei Video-SEO an Know-how. Zwar gibt es bereits Experten und auch Agenturen, die die Video-Optimierung übernehmen, aber davon noch viel zu wenig, um einem der SEO-Trends 2014 gerecht zu werden.

Video-SEO ist mehr als nur SEO

Video-SEO folgt gegenüber klassischem SEO teilweise eigenen Regeln. Allein schon deswegen, weil Google und andere Suchmaschinen Bewegtbildformate anders wahrnehmen als Text bzw. Videos an sich gar nicht verarbeiten können. User-Signale wie Links sind für Video-SEO deswegen um so wichtiger. Außerdem liegt der Fokus für SEOs neben der Optimierung von Titel, Metadaten und Tags auch auf dem Seeding. Die Erstellung eines sehr guten Thumbnails und Call-to-Action-Implementierung ist ebenfalls essenziell. Beachtet werden muss außerdem, dass es hier nicht nur um die Google SERPs geht, sondern eben auch die von der Suchmaschine YouTube. Worauf es hierbei ankommt, zeigt diese Infografik sehr schön.

Die Basics – sieben Video-SEO-Tipps im Überblick