Infografik Die Grafik zeigt Zahlen und Fakten zur Entwicklung des B2B-E-Commerce in Deutschland. Bild: Statista ⁄ Statista

Für Hersteller, deren Zielgruppe sich vornehmlich aus Konsumenten zusammensetzt, ist das Internet als Vertriebsweg längst eine Selbstverständlichkeit. Doch auch für Unternehmen mit B2B-Fokus nimmt die Bedeutung des Online-Vertriebs stetig zu (zum Vergrößern auf "Infografik" klicken).

Wie entwickelt sich der E-Commerce im B2B-Segment? Welche Trends lassen sich heute erkennen? Diesen Fragen ist Statista in Zusammenarbeit mit Facilityworld auf den Grund gegangen. Die Ergebnisse sind in der folgenden Infografik kompakt zusammengefasst. Die Grafik zeigt Zahlen und Fakten zur Entwicklung des B2B-E-Commerce in Deutschland.

