06.07.2012 | News Berlin

Jagdfeld-Quartier 206 bleibt unter Zwangsverwaltung

Bild: Rolf Handke

Neben dem Grand Hotel Heiligendamm bereitet eine weitere Luxusimmobilie dem Unternehmer Anno August Jagdfeld Probleme. Das Büro- und Geschäftshaus Quartier 206 an der Friedrichstraße in Berlin stehe seit 2011 unter Zwangsverwaltung, sagte ein Sprecher am Freitag.mehr