Wirtschaftsinstitut: Bis 2020 steigt Bevölkerungszahl auf 85 Millionen Einwohner

Der künftige Bedarf an Neubauwohnungen liegt deutlich über den bisherigen Schätzungen und Erwartungen. So sind bis zum Jahr 2020 laut einer neuen Studie des Instituts für Wirtschaft (IW) rund 430.000 Neubauwohnungen jährlich erforderlich. Das Institut geht davon aus, dass die Einwohnerzahl in Deutschland bis dahin auf 85 Millionen steigen wird.mehr